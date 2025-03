Acqua Foundation, musica e arte insieme al MAXXI Cinema per celebrare il World Water Day

"La crisi dell'acqua non è solo un problema ambientale, ma una questione di equità sociale. Ogni giorno, milioni di persone, soprattutto bambini, affrontano la realtà di non avere accesso a questa risorsa fondamentale. Con Acqua Foundation, vogliamo fare la differenza, sensibilizzando e mobilitando l’opinione pubblica per agire concretamente, per garantire a tutti l'accesso a un bene essenziale come l’acqua - ha dichiarato Gabriele Bonfiglioli di Acqua Foundation - Un ringraziamento speciale va a Giorgio Armani e a tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, contribuendo al successo dell’iniziativa e alla diffusione di un messaggio importante: quello di unire creatività e impegno sociale per garantire un futuro più responsabile e consapevole. La Giornata Mondiale dell’Acqua 2025 è un’occasione per ribadire la necessità di un’azione concreta e collettiva nella gestione delle risorse idriche, un obiettivo fondamentale per il benessere delle generazioni future".