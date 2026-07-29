Per godersi lo spettacolo non servono strumentazioni complesse. Noah Petro, responsabile del Laboratorio di Geologia Planetaria della Nasa, ha spiegato che gli appassionati avranno molta flessibilità: l'importante sarà scegliere un luogo prevalentemente buio, lontano dall'inquinamento luminoso e con una vista libera verso l'orizzonte. Chi osserva il cielo in alcune aree del Nord America potrebbe notare un dettaglio suggestivo: una spiccata tonalità arancione o rossastra. La causa è il fumo degli incendi boschivi in Canada.

