Tutti pronti e con lo sguardo all'insù per ammirare la "Luna del Cervo": la splendida luna piena di luglio. Il satellite - come riportato dalla Cnn - raggiungerà il picco di massima illuminazione mercoledì 29 luglio alle 16:36 in Italia, secondo l'Old Farmer's Almanac. Tuttavia, apparirà già del tutto piena sia la sera prima che quella successiva.
Luna piena: dove e come osservarla
Per godersi lo spettacolo non servono strumentazioni complesse. Noah Petro, responsabile del Laboratorio di Geologia Planetaria della Nasa, ha spiegato che gli appassionati avranno molta flessibilità: l'importante sarà scegliere un luogo prevalentemente buio, lontano dall'inquinamento luminoso e con una vista libera verso l'orizzonte. Chi osserva il cielo in alcune aree del Nord America potrebbe notare un dettaglio suggestivo: una spiccata tonalità arancione o rossastra. La causa è il fumo degli incendi boschivi in Canada.
Perché si chiama cosi?
"Luna del Cervo" fa riferimento al periodo dell'anno in cui le corna dei cervi maschi completano la loro crescita. Ma altre popolazioni indigene la chiamano in modo diverso. Per esempio, per i Dakota è la "luna della maturazione delle ciliegie selvatiche", mentre per i Cree è la "luna della muta delle piume".
A quando le prossime?
In agenda bisogna segnare le seguenti date per poter ammirare, ancora una volta, lo spettacolo luminoso nel nostro cielo. Sono due le super lune spettacolari previste a fine anno, quando il satellite si troverà alla minima distanza dalla Terra: il 24 novembre con la "Luna del castoro" e il 23 dicembre con la "Luna fredda".