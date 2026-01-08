La Route 66 compie 100 anni: storia e curiosità della Mother Road d'America

Perché viene chiamata la "Mother road"? - La Route 66 è entrata presto nell’immaginario collettivo grazie alla letteratura, al cinema e alla musica, che ne hanno fissato il mito. È John Steinbeck, in Furore (1939), a consacrarla come “Mother Road”, nel romanzo Furore (The Grapes of Wrath, 1939). Nel libro, la strada è la via madre, quella che genera e sostiene tutte le altre: il percorso principale lungo cui scorrono le vite dei migranti dell’Oklahoma e degli Stati delle Grandi Pianure in fuga dalla miseria e dalla Dust Bowl verso la California. Steinbeck la descrive come una sorta di cordone ombelicale dell’America, capace di nutrire la speranza di chi parte con nulla e di collegare comunità lontane. Il termine “mother” non indica solo l’importanza logistica, ma un valore simbolico e quasi affettivo: la Route 66 accoglie, guida, protegge. È la strada che “dà vita” a storie, sogni e destini, diventando un punto di riferimento comune per milioni di persone. Da allora, “Mother Road” è rimasto il soprannome più potente della Route 66, perché riassume perfettamente il suo ruolo: non una semplice arteria, ma la madre di tutte le strade americane, quella da cui nasce il mito del viaggio come identità.