Festa delle Rose, arte e natura protagoniste a Castelbuono

Tra i filari della tenuta, giovani studenti provenienti da diversi Paesi hanno collaborato alla creazione di una struttura che richiama la tradizione agricola locale e il ruolo simbolico della rosa come elemento di protezione della vigna. Un progetto che ha trasformato il paesaggio in uno spazio di incontro e confronto tra culture. Protagoniste assolute dell'evento sono rimaste le rose della tenuta, con centinaia di varietà che hanno trasformato Piano Monaci in un percorso di colori, profumi e biodiversità nel cuore delle Madonie.