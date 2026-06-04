Festa delle Rose, arte e natura protagoniste a Castelbuono

© Ufficio stampa | Artisti
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La Festa delle Rose 2026 si è conclusa a Castelbuono, nel Palermitano, con la presentazione di "The Scaring Rose", nuova installazione di Land Art realizzata alla Tenuta Piano Monaci della famiglia Fiasconaro. L'opera, ispirata alla forma della rosa, è nata dal lavoro condiviso di studenti internazionali dell'Università di Palermo provenienti da Iran, Stati Uniti, Cina, Nepal, Tunisia e Venezuela che hanno lavorato fianco a fianco alla costruzione di una struttura astratta ispirata alla forma della rosa.
Tra i filari della tenuta, giovani studenti provenienti da diversi Paesi hanno collaborato alla creazione di una struttura che richiama la tradizione agricola locale e il ruolo simbolico della rosa come elemento di protezione della vigna. Un progetto che ha trasformato il paesaggio in uno spazio di incontro e confronto tra culture. Protagoniste assolute dell'evento sono rimaste le rose della tenuta, con centinaia di varietà che hanno trasformato Piano Monaci in un percorso di colori, profumi e biodiversità nel cuore delle Madonie.
La sesta edizione della manifestazione ha visto artisti, artigiani e performer animare la tenuta con installazioni, laboratori e dimostrazioni dal vivo. Tra le opere presenti anche "Le Radici", scultura realizzata con legni recuperati, e "Uovo Cosmico", installazione dedicata ai temi della rinascita e del legame con la natura.