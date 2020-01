Tina "boccia" Sonny: "Se vuoi per te c'è... Gemma"

È già entrato nel vivo il percorso della nuova tronista di "Uomini e Donne", Sara Amira. Nella puntata di oggi, giovedì 16 gennaio, si è discusso della sua conoscenza con Sonny: "Ha un modo di fare particolare - ha spiegato la ragazza -. ma vorrei vedere se lui in realtà è finto".

Sara si riferisce al fatto che il ragazzo abbia deciso di conoscerla al "buio". Non solo, sembra infatti, che il ragazzo sperasse di ritrovarsi sul trono una ragazza più matura. Parole che non sono piaciute alla tronista che ha risposto piccata: "Più matura di me c'è Tina". Tirata in ballo, l'opinionista ha sdrammatizzato spostando altrove l'attenzione del corteggiatore: "Se vuoi Sonny - ha detto Tina - c'è anche Gemma libera..."