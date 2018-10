"Grande Fratello Vip", Enrico, Eleonora e Ivan sono i tre concorrenti in nomination

Dopo una puntata ricca di emozioni e di tensione, anche per la terza puntata del “Grande Fratello Vip” è giunta l’ora delle nomination. Enrico Silvestrin viene votato da molti suoi coinquilini, Giulia Salemi, Ivan Cattaneo, Lory Del Santo, Le Donatella e Eleonora. La marchesa D'Aragona, invece, nomina Eleonora Giorgi e lo stesso fanno Benedetta Mazza, Andrea, Elia, Fabio, Jane Alexander e Maurizio Battista. Francesco Monte e Silvestrin, invece, votano per Ivan Cattaneo. Come sempre sarà il pubblico da casa a decidere chi dovrà lasciare la casa, anche se rimane la possibilità del “biglietto di ritorno”.