Su Rete 4 "Inferno al Bataclan", il documentario ripercorre l'evento a dieci anni

L'attacco inizia alle 21:47 e si protrae fino alle 00:58, quando termina il blitz di B.R.I. (Brigade de Recherche et d'Intervention) e R.A.I.D. (Recherche, assistance, intervention, dissuasion). Il bilancio è di 90 vittime, molti feriti e, tra i sopravvissuti, alcuni soffriranno di disturbo post traumatico da stress. Nello stesso momento, Parigi è teatro di una serie di attentati, concentrati nel I, X e XI arrondissement e allo Stade de France, a Saint-Denis, nella regione dell'Île-de-France. Il commando è composto da almeno dieci persone, fra uomini e donne, e sarà responsabile anche di tre esplosioni nei pressi dello stadio e di sei sparatorie. Le vittime, in totale, saranno 130, cui si aggiungono 413 feriti, di cui 99 gravi. Si tratta della più cruenta aggressione in territorio francese dalla Seconda guerra mondiale e del secondo più grave atto terroristico nei confini dell'Unione europea, dopo gli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid. Un evento durante il quale, in un discorso televisivo, il presidente francese François Hollande dichiarerà lo stato di emergenza in tutta la Francia e annuncerà la chiusura temporanea delle frontiere