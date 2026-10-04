Lunedì 5 ottobre appuntamento speciale con "Quarta Repubblica" | Dalle 23.25 "We Will Dance Again", il documentario sul massacro del 7 ottobre 2023

Al Nova Music Festival erano presenti circa 3.500 giovani. Con l'attacco del 7 ottobre, la musica e la festa lasciarono improvvisamente il posto agli spari, alla fuga e alla disperata ricerca di un riparo. Per centinaia di ragazzi, in pochi istanti, la possibilità di sopravvivere fu affidata al destino, alla fortuna, al caso. 360 persone furono uccise e altre 44 prese in ostaggio, in una delle giornate più tragiche e sanguinose della storia recente di Israele.