La 77enne Idanna Abignente conquista la giuria di "Tu Sì Que Vales" con un esercizio di pole dance

Equilibrio, armonia, mantenimento delle posizioni e una spaccata finale che ha lasciato tutti a bocca aperta. L'esibizione di pole dance della 77enne Idanna Abignente è stata tra le più apprezzate dell'ultima edizione di "Tu Sì Que Vales".

"Da sette anni mi cimento in questa disciplina che mi piace tantissimo. A febbraio ho vinto il campionato italiano di pole dance per la mia categoria, anche se onestamente non è stata una vera vittoria. Diciamo che sono stata premiata, perché nella mia categoria ero sola", ha raccontato divertita Abignente a fine esibizione, colpendo in particolar modo Maria De Filippi.

"È il suo cervello a essere miracoloso", ha commentato la conduttrice. "Finché nella vita si ha curiosità, si ha voglia di sperimentare, si ha voglia di capire, si ha voglia di non invecchiare, una persona non invecchia".