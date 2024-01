"Grande Fratello", Mirko Brunetti attacca ancora Garibaldi: "Usa Perla come una pedina"

Altro botta e risposta tra l'ex concorrente e l'inquilino: "Continua a far parlare grazie a me"

Mirko Brunetti si scaglia ancora contro Giuseppe Garibaldi. L'ex concorrente del "Grande Fratello" anche nella puntata di lunedì 15 gennaio non ha perso l'occasione di rivolgere le proprie accuse nei confronti del suo "rivale". Da quando Mirko è uscito dalla Casa, infatti, Giuseppe si è molto avvicinato a Perla. Un atteggiamento che, inevitabilmente, non può non toccare Mirko. Già nelle scorse puntate, Mirko aveva criticato duramente l'atteggiamento di Garibaldi che a, suo dire, sta sfruttando il suo rapporto con Perla, per creare una dinamica.

Garibaldi, dal canto suo, prova a rispedire al mittente ogni tipo di accusa: "Io e Perla abbiamo stretto un'amicizia nella quale non c'è malizia - ha replicato l'inquilino della Casa -. Ci stiamo divertendo senza pensare ad alcuna dinamica". Alle sue parole fa eco anche Perla, che prova a "tranquillizzare" Mirko: "Non mi sento a disagio perché sento che non c'è malizia da parte sua". Mirko, non convinto dalle parole dei due ragazzi, spiega ulteriormente la sua posizione: "Il focus del discorso è sbagliato perché non provo gelosia per Perla - dice l'ex protagonista di "Temptation Island" -. Penso che lui stia giocando e mi dispiace che lei non se ne accorga. Perla è una pedina e lui cavalca questa dinamica".

Archiviata la discussione, Mirko ci tiene a mandare un messaggio a Perla: "Continua a mangiare i biscotti, il tuo fisico è bello così com'è", dice il ragazzo. Il riferimento è ad alcuni commenti ricevuti nella Casa da Perla negli ultimi giorni nella Casa. Un boato del pubblico saluta le parole contro il body shaming di Mirko e Alfonso Signorini, che non può far meno di notare l'entusiasmo dei fan dei "Perletti", commenta: "Forse è arrivato il momento che Mirko passi una settimana nella Casa nella suite?". "Bastano anche tre giorni", ha risposto Perla. Si prepara un ritorno nella Casa per Mirko?