"Grande Fratello Vip", le nomination del 22 novembre

Sorprese, nuovi arrivi, discussioni e chiarimenti. La ventunesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 22 novembre in prima serata su Canale 5, ha regalato tantissime emozioni ai concorrenti in gara e ai telespettatori, chiamati a decidere chi salvare al televoto tra Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni.

La scorsa votazione aveva premiato Soleil come la preferita della Casa, con quest'ultima che aveva poi ceduto la sua immunità a Manila per poi riceverla nuovamente in un secondo momento.

Ma non è tutto, perché in merito alle votazioni, il programma ha anche annunciato lo scioglimento delle Selassié come unico concorrente: Alfonso Signorini ha infatti spiegato che le tre sorelle proseguiranno il percorso singolarmente.