28 gennaio 2022 14:30

Strusciamenti e pose sexy, le Vippone scendono in pista!

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" il tradizionale aperitivo del giovedì ha scatenato le ragazze. Nathalie Caldonazzo, Delia Duran e Jessica Selassié non si sono lasciate intimorire dalle basse temperaure e hanno ballato in giardino dando vita a siparietti sexy.

Una volta rientrate in Casa la festa per loro è proseguita e la moglie di Alex Belli si è anche liberata del maglione, rimanendo con un vestitino bianco che metteva ben in evidenza il prosperoso décolleté...