Miss Italia 2026: vince la 18enne Sarah Rizea, campionessa di nuoto artistico

È Sarah Rizea la nuova Miss Italia 2026. Diciotto anni, originaria di Vado Ligure e in gara con la fascia di Miss Liguria, ha conquistato la giuria grazie a una bellezza fresca e a una forte determinazione. Sarah è una sincronetta d'élite: atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di nuoto artistico. Al secondo posto si è classificata la ventunenne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in Scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, ventenne calabrese, studentessa e pallavolista.