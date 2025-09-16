Logo Tgcom24
© IPA
A PORTO SAN GIORGIO

Miss Italia 2025, le foto dell'elezione di Katia Buchicchio

La 18enne lucana di Anzi ha vinto la nuova edizione del concorso di bellezza che si è tenuto a Porto San Giorgio, nelle Marche

16 Set 2025 - 09:10
18 foto
miss italia

