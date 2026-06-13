Classifica social programmi tv di maggio: botto Grande Fratello, Verissimo sempre ai vertici

Il reaity ha sfruttato anche l'effetto finalissima e l'indubbia presa sul pubblico di alcuni personaggi, a partire dalla vincitrice Alessandra Mussolini. L'ultimo atto del programma ha fatto registrare numeri davvero importanti e si è imposto in entrambe le graduatorie del ranking. Ma alle spalle c'è sempre Verissimo. Il programma presentato da Silvia Toffanin ha mantenuto un flusso solido e ampio nelle views, il terzo il solito Tg1, al quarto posto, on senza sorprese, "Che tempo che fa". Sul fronte delle interazioni, invece, dietro Verissimo e il Tg1, si piazza "Amici" di Maria De Filippi, settimo per views.