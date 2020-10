Sorteggi gironi Europa League: bene la Roma, ostacoli per Napoli e Milan

Svelata la composizione dei gironi dell'Europa League che scatterà il 22 ottobre e si chiuderà il 26 maggio con la finale di Danzica. Bene la Roma che pesca Young Boys, Cluj, CSKA Sofia. Un po' più complesso il girone del Napoli che ha pescato la Real Sociedad, l'AZ Alkmaar e il Rijeka. Anche il Milan, che non è partito testa di serie, si ritrova in un girone abbordabile ma non semplice con Celtic Glasgow, Sparta Praga e Lille.