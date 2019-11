Serie A, Roma-Brescia 3-0: i giallorossi travolgono Grosso

Basta un tempo (il secondo) alla Roma per spazzare via il Brescia e continuare una corsa che sorprende. Grosso si illude fino all'intervallo, quando sembra aver trovato una logica nello schieramento dei suoi giocatori. Però la Roma attacca sempre, colleziona caldi d'angolo e proprio in quel modo sblocca il risultato con Smalling, poi dilaga con Mancini e Dzeko, ma per i lombardi potrebbe anche finire molto peggio.