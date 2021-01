Serie A, Inter-Crotone 6-2: tripletta di Lautaro

L'Inter inizia l'anno alla grande. Soffre per un tempo la buona prestazione del Crotone che passa in vantaggio con Zanellato. I nerazzurri reagiscono e trovano il pareggio con Lautaro prima di passare in vantaggio con l'autorete di Marrone. Prima della fine del tempo il rigore di Golemic riporta i calabresi in parità. Nella ripresa altri due gol dell'argentino, e quelli di Lukaku e Hakimi, chiudono la partita sul 6-2.