Sci, Elena Fanchini annuncia il ritiro dopo l'ultimo infortunio

La sciatrice azzurra Elena Fanchini dice addio alle gare. L'atleta ha postato sui social un video in cui, in lacrime e con il volto pieno di lividi, racconta sconfortata l'infortunio subito in allenamento tre giorni fa, nel quale si è rotta perone, parte del piatto tibiale e pollice della mano sinistra. La campionessa bresciana era appena ritornata in nazionale dopo aver sconfitto il tumore che l'aveva colpita l'anno scorso, costringendola a fermarsi.