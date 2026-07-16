Milan e MSC, il viaggio continua

I vertici delle due società hanno espresso grande soddisfazione per il prolungamento dell'accordo. Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha sottolineato l'orgoglio di collaborare con un partner che condivide la stessa vocazione internazionale e il desiderio di creare esperienze memorabili, definendo l'intesa come l'unione di due eccellenze italiane nel mondo. Sulla stessa linea Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione crociere di MSC, che ha descritto il rinnovo come un passo naturale fondato su valori e ambizioni comuni, capace di generare valore duraturo per milioni di tifosi e viaggiatori. Oltre al business e allo sport, il binomio si estende anche al sociale: l'impegno congiunto di Fondazione Milan e MSC Foundation ha già permesso di sostenere 470 progetti, raggiungendo oltre mezzo milione di beneficiari.