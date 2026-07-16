Milan e MSC, il viaggio continua

Il Milan e MSC Crociere consolidano il proprio legame e annunciano il rinnovo della partnership strategica. Il colosso del settore crocieristico manterrà la qualifica di Principal Partner e Official Sleeve Partner del club rossonero, confermando la presenza del proprio logo sulla manica delle maglie da gioco della Prima Squadra Maschile, della Femminile, del Milan Futuro e delle formazioni Primavera. Al centro dell'accordo c'è la città di Milano, radice identitaria del club e snodo fondamentale per lo sviluppo del gruppo marittimo, da cui si traccia una rotta internazionale capace di connettere i 125 anni di storia rossonera con le 250 destinazioni globali raggiunte dalla flotta MSC.
I vertici delle due società hanno espresso grande soddisfazione per il prolungamento dell'accordo. Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha sottolineato l'orgoglio di collaborare con un partner che condivide la stessa vocazione internazionale e il desiderio di creare esperienze memorabili, definendo l'intesa come l'unione di due eccellenze italiane nel mondo. Sulla stessa linea Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione crociere di MSC, che ha descritto il rinnovo come un passo naturale fondato su valori e ambizioni comuni, capace di generare valore duraturo per milioni di tifosi e viaggiatori. Oltre al business e allo sport, il binomio si estende anche al sociale: l'impegno congiunto di Fondazione Milan e MSC Foundation ha già permesso di sostenere 470 progetti, raggiungendo oltre mezzo milione di beneficiari.