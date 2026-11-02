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Il vincitore più giovane nella storia

Kimi Antonelli vince il Mondiale di Formula 1... ed è già nel presepe

Il maestro Genny Di Virgilio di Napoli ha realizzato una miniatura per il campione del mondo bolognese

02 Nov 2026 - 10:16
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