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La novità in allenamento

Jannik Sinner, spunta il gilet rinfrescante "anti-malore" | Le foto

Dopo il malessere che lo ha costretto al ritiro al Roland-Garros, l'altoatesino è tornato in campo sull'erba inglese... con l'aiuto di un nuovo strumento

25 Giu 2026 - 10:55
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