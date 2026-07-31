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a San Siro

Franco Baresi, l'ultima apparizione pubblica quando portò la fiaccola alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina

"Lo stadio Meazza è stato la mia casa per vent'anni, e a casa ci sentiamo tutti al sicuro, stiamo tutti meglio. Mi ha emozionato entrare nello stadio, portare il fuoco lì dentro, proprio io", aveva detto in merito a quell'esperienza

31 Lug 2026 - 08:45
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L'ultima apparizione pubblica di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni, è stata il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano, quando ha portato con Beppe Bergomi la fiaccola alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. "Lo stadio Meazza è stato la mia casa per vent'anni, e a casa ci sentiamo tutti al sicuro, stiamo tutti meglio. Mi ha emozionato entrare nello stadio, portare il fuoco lì dentro, proprio io. La torcia, cioè i valori immortali dello sport: la pace, il rispetto delle regole e dell'avversario, l'amore, la correttezza", aveva detto Baresi in merito a quell'esperienza.

franco baresi