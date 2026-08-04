1 di 4
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Alla basilica di Sant'Ambrogio

Franco Baresi, folla di tifosi ai funerali della storica bandiera del Milan

Presenti anche tanti ex giocatori del Milan come Mauro Tassotti, Alberico Evani, Filippo Galli, Nevio Scala, Marco Simone e Riccardo Montolivo

04 Ago 2026 - 10:38
4 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
franco baresi
milan
tifosi