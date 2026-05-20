Top dj da non perdere tra fine maggio e inizio giugno

Tempo d’estate per i club italiani, tempo di musica elettronica all’aperto in compagnia di tantissimi top dj. Ne abbiamo scelti alcuni tra i principali in calendario tra fine maggio ed inizio giugno.
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Al King’s Club di Jesolo lunedì 1° giugno arriva il duo iberico MËSTIZA (nella foto) il cui stile musicale uscite le radici culturali del flamenco con l’energia della musica elettronica; il mese scorso è uscito il loro secondo album “Spanish Chica”, pochi giorni prima del loro debutto al festival statunitense Coachella, così come arriveranno al King’s il giorno dopo l’inizio della loro residenza domenicale all’Hï Ibiza. Tra i prossimi ospiti in console al King’s, sabato 13 giugno 2026 con James Hype e Pirupa, sabato 20 con Notre Dame e Draxx.
Al Sottomura Open Air di Ferrara sempre lunedì 1° giugno terza edizione per Spirit of Trance, con una line-up composta da alcuni dei top player di categoria, ovvero Aly & Fila, Bryan Kearney, Ferry Corsten, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan e Paul Van Dyk. Giuseppe Ottaviani, dj e producer italiano massimo esponente del genere trance, anche quest’anno ha saputo confermarsi nella Top 100 DJs della rivista DJMag, collocandosi all’89esim posto; “Astra” è il suo nuovissimo singolo, uscito da pochi giorni su Armada Music. L’onda lunga elettronica a Ferrara non si ferma il 1° giugno: venerdì 20 arriverà in Piazza Ariostea nientemeno che Paul Kalkbrenner.
Al Tinì Soundgarden di Cecina la festa è doppia: domenica 31 maggio (dalle ore 18) è in programma il party Flora Sonica con Franky Rizardo, Ale de Tuglie, Grace Arribas, Black Angus e Baccarat. Franky Rizardo ogni anno cresce in maniera esponenziale, come dimostrano ad esempio le sue feste Flow, un brand che con il passare degli anni ha saputo farsi strada ovunque: discografia, radioshow e soprattutto eventi, in particolare dando il proprio nome a palchi di festival quali Extrema Outdoor e Tomorrowland. Lunedì 1° (dalle 23) (dalle ore 23): [OVER] Party Techno con Novah, dj e producer La dj e producer belga è da tempo in ascesa più che costante, anche e soprattutto grazie alle sue recentissime release per Tomorrowland Music.
Alla Villa delle Rose di Misano Adriatico venerdì 29 maggio party Clorophilla con Bob Sinclar, Ciuffo, Nicola Zucchi e Tanja Monies in console; sabato 30 alla Villa torna la one-night Vita, che quest’anno festeggia il suo quinto compleanno e la musica di Saraga e Davide Squillace. Lunedì 1° giugno edizione speciale di Vidaloca, serata che coniuga sonorità urban con richiami al pop meglio di chiunque altro. Tra gli ospiti già annunciati dalla Villa per giugno figurano Miguelle & Tons (sabato 6), Notre Dame (venerdì 12) Jamie Jones (sabato 13), Satori (venerdì 19), Dennis Cruz (sabato 20) e Avangart Tabldot (sabato 27), questi ultimi special guest per la serata che celebrerà il 32esimo compleanno della Villa delle Rose.
Tra i tanti altri appuntamenti in calendario tra fine maggio ed inizio giugno menzione d’obbligo per Benny Benassi al Phi Beach di Arzachena (sabato 30), Carl Cox al Club Partenopeo di Napoli (domenica 31). E a Milano? I club invernali hanno appena chiuso, i grandi eventi elettronici dell’ex Macello torneranno con Vision Open Air sabato 13 giugno con East End Dubs e Franky Rizardo; tra le sicure novità milanesi spicca senza dubbio il Nomad Club, la cui inaugurazione è prevista per giovedì 28 maggio, come si evince dalla sua neonata pagina Instagram: ne sapremo di più quanto prima.