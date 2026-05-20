Top dj da non perdere tra fine maggio e inizio giugno

Al Tinì Soundgarden di Cecina la festa è doppia: domenica 31 maggio (dalle ore 18) è in programma il party Flora Sonica con Franky Rizardo, Ale de Tuglie, Grace Arribas, Black Angus e Baccarat. Franky Rizardo ogni anno cresce in maniera esponenziale, come dimostrano ad esempio le sue feste Flow, un brand che con il passare degli anni ha saputo farsi strada ovunque: discografia, radioshow e soprattutto eventi, in particolare dando il proprio nome a palchi di festival quali Extrema Outdoor e Tomorrowland. Lunedì 1° (dalle 23) (dalle ore 23): [OVER] Party Techno con Novah, dj e producer La dj e producer belga è da tempo in ascesa più che costante, anche e soprattutto grazie alle sue recentissime release per Tomorrowland Music.