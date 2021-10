Timothy Moore, in esclusiva il video del nuovo singolo "Me, Myselfie & I"

Una passione per il britpop, il soul e il classic rock. E' il dna di Timothy Moore , che pubblicherà il 29 ottobre il suo secondo disco solista "Life Is Your Show" . Nell'attesa, il cantautore ango-italiano ha pubblicato il singolo "Me, Myselfie and I" , un brano pop punk che prende in giro un atteggiamento ormai sdoganato con un gioco di parole nel titolo, accompagnato da un video che Tgcom24 vi offre in anteprima.

"Life Is Your Show" racconta esperienze di vita dell'artista. "Lo considero il più completo e credo di aver raggiunto un equilibrio", rivela. Dalla ballad "Talk No More" alla leggerezza di "Smile", un invito a sorridere attraverso una dichiarazione di amore, mentre la title track racconta la speranza di un padre che invita i figli ad esplorare con energia le opportunità della vita, "The Hole" cristallizza un momento di crisi interiore e in "Back To The Sun", composta durante il periodo più drammatico della pandemia, è centrale la perdita delle persone care.

Virginia Bettoja

Musicalmente "Life Is Your Show" ha una connotazione pop contemporanea ma non mancano tinte sonore Anni 90 e dei decenni precedenti. Dalla new wave di "Telematic Love" agli umori black di "Black Cat" fino al punk di "Sid & Nancy" (omaggio alla leggendaria coppia), e "Drum Machine", "un incontro tra la scena tradizionale inglese e quella dei Rancid".

Dopo aver trascorso l'adolescenza tra Milano e Londra, Moore si stabilizza per tredici anni a Barcellona e insieme a due amici forma i Mood, un power trio con un album all'attivo e tanti concerti tra Europa, Canada e Sudamerica. Nel 2017 torna nel capoluogo lombardo e dopo due anni debutta da solista con "Where Dreams Are Made".