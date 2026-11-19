Da Roma a Miami, dall’Italia alla Florida. “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” supera i confini nazionali e inaugura un nuovo capitolo della propria storia, aprendosi a una dimensione internazionale e a nuove prospettive di dialogo culturale.
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Il 4 marzo 2027 il Premio approderà negli Stati Uniti, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura di Miami, con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a Miami e la collaborazione della testata Italia Report USA, diretta dalla giornalista Enza Michienzi, che si unirà all’organizzazione della tappa americana.
Un importante traguardo per la manifestazione ideata e diretta artisticamente dalla giornalista Lisa Bernardini, promossa da Occhio dell’Arte APS e ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, che da dodici edizioni valorizza storie femminili capaci di rappresentare modelli di competenza, determinazione, responsabilità e impegno civile.
L’appuntamento in Florida non rappresenta soltanto un’estensione geografica dell’iniziativa, ma un’evoluzione della sua identità progettuale: creare un ponte permanente tra Italia e Stati Uniti, favorire occasioni di confronto e promuovere il talento femminile italiano anche oltre i confini nazionali.
Miami diventerà una tappa annuale del Premio, affiancando lo storico appuntamento italiano e contribuendo alla costruzione di una rete internazionale di professionalità, esperienze e testimonianze femminili.
Tra le protagoniste della prima edizione americana, già presenti all’appuntamento romano, sono state annunciate Alina Trabattoni e Sabina Castelfranco, Editor in Chief della testata internazionale Italy Now, e la mezzosoprano Rosaria Miglionico. Personalità appartenenti al mondo dell’informazione e della musica, espressione della capacità del talento italiano di dialogare con differenti contesti culturali.
L’annuncio ufficiale della tappa statunitense è avvenuto il 23 novembre 2026, nel corso della XII edizione di “Storie di Donne – Eccellenze Italiane”, ospitata dal Centro Studi Americani di Roma e sviluppata attorno al tema “Donne ed Attualità”.
Ad accogliere il pubblico è stato il prefetto Roberto Sgalla, direttore del Centro Studi Americani. Tra gli interventi istituzionali, quelli del senatore Stefania Craxi, del Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi e del presidente nazionale ACSI Antonino Viti.
La cerimonia romana ha celebrato sette protagoniste del panorama femminile italiano: Marina Conte, Civita Di Russo, Giovanna Arcangeli, Carola Carulli, Antonella Pallante, Valeria Ancione e Norma Gimondi. Sette percorsi differenti, accomunati dalla capacità di trasformare le proprie esperienze personali e professionali in testimonianze di resilienza, responsabilità e cambiamento. Particolarmente significativo l’annuncio della promozione a Capitano di Giovanna Arcangeli, comunicato proprio in occasione dell’evento.
Un momento di intensa commozione è stato inoltre dedicato alla memoria della giornalista Christiana Ruggeri, protagonista della precedente edizione e recentemente scomparsa, ricordata con un minuto di silenzio.
Forte dell’esperienza maturata in dodici edizioni romane, “Storie di Donne – Eccellenze Italiane” guarda ora agli Stati Uniti con l’obiettivo di ampliare la propria missione culturale, consolidare le relazioni con la comunità italiana all’estero e valorizzare il contributo delle donne nei diversi ambiti della società contemporanea.
L’approdo a Miami segna così l’inizio di un percorso internazionale fondato sulla condivisione di valori, esperienze e competenze, attraverso il linguaggio universale della cultura.
Due Paesi, un unico progetto. Da Roma a Miami, il talento delle donne non conosce confini.