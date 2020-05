Scala, Meyer: "Ripartiremo con il Requiem di Verdi in Duomo a Milano"

La Scala di Milano ripartirà "con il Requiem di Verdi diretto da Riccardo Chailly in Duomo come pensiero per tutti i morti" di coronavirus. E' l'obiettivo del sovrintendente del teatro, Dominique Meyer. "Tutta la Scala è pronta a ripartire a settembre se potremo farlo e con una bellissima programmazione", ha annunciato. Per l'apertura del teatro, ha aggiunto, è stato scelto un "messaggio di speranza, amicizia e calore con la Nona di Beethoven".