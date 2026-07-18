OF.ART: si chiude la prima parte della rassegna al "Reggiane" Parco Innovazione

L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Reggio Emilia. “Sono felice della riuscita di questa prima fase del progetto Of.Art - dichiara Marco Mietto, Assessore alla Cultura e Giovani - e di come sia stato sviluppato e promosso. Attraverso progetti collaborativi e sinergie si sono valorizzati aspetti importanti come il talento e la formazione, senza tralasciare le performances. Ho visto un'iniziativa che ha rappresentato un importante laboratorio di innovazione sociale e culturale, sviluppando competenze diffuse e forme di espressione spesso escluse dai circuiti tradizionali. Rimango convinto che le politiche culturali siano più efficaci se il settore pubblico assume un ruolo di supporto, facilitazione e collaborazione con le comunità attive e dedite allo sviluppo che nasce dai bisogni reali delle comunità e dei territori. Cittadini che producono cultura e che ne sono fruitori.”