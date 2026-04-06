Musica e riscatto sociale: il progetto di Orangle che dà voce ai detenuti
A Monza nasce “Free For Music Vol. 1”, un percorso che trasforma il carcere in uno spazio di espressione, competenze e futuro
La musica come strumento di rieducazione, ma anche come occasione concreta di crescita personale e professionale. È da questa idea che nasce “Free For Music Vol. 1”, il progetto sviluppato all’interno della casa circondariale di Monza che ha portato un gruppo di detenuti a scrivere, interpretare e incidere brani originali, oggi disponibili sulle piattaforme digitali.
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Un’iniziativa che va oltre il valore simbolico e che punta a ridefinire il ruolo della creatività nei percorsi di reinserimento. Al centro, infatti, non c’è solo la produzione musicale, ma la possibilità di costruire un’esperienza formativa capace di lasciare competenze, consapevolezza e nuove prospettive.
“Free For Music Vol. 1” nasce come un percorso articolato, costruito per accompagnare i partecipanti in tutte le fasi della produzione musicale: dalla scrittura dei testi all’interpretazione, fino alla registrazione dei brani.
L’obiettivo non è semplicemente dare spazio a una passione, ma creare un contesto in cui la musica diventi linguaggio, disciplina e responsabilità. In questo senso, il progetto si inserisce in una visione più ampia: utilizzare la cultura non come attività accessoria, ma come leva concreta di inclusione e trasformazione.
È proprio questa impostazione a distinguere l’iniziativa, che si presenta come un’esperienza capace di coniugare dimensione artistica e impatto sociale.
Tra gli elementi che hanno contribuito a dare forza al progetto c’è il ruolo di Orangle, che ha accompagnato il percorso con una visione chiara: portare anche in contesti complessi un modello capace di tenere insieme qualità, identità e funzione sociale.
L’approccio scelto è quello di una progettualità concreta, lontana dalla semplice operazione simbolica. La musica, in questo caso, viene trattata come uno strumento reale di lavoro su sé stessi, sull’espressione personale e sulla costruzione di un possibile dopo. Il risultato è un progetto che non si limita a raccontare il carcere in modo diverso, ma prova a immaginare nuove possibilità dentro e oltre la pena.
Nel dare forma all’iniziativa, un ruolo importante è stato svolto da Christian Cambareri, che ha contribuito allo sviluppo del progetto con un lavoro di coordinamento e costruzione del percorso. Il suo apporto si inserisce in una dinamica che ha richiesto equilibrio, visione operativa e capacità di tradurre un’intuizione in un’esperienza concreta. In un contesto delicato come quello penitenziario, infatti, ogni progetto ha bisogno non solo di idee, ma di figure in grado di sostenerne la realizzazione in modo credibile e continuativo.
È anche grazie a questo lavoro se “Free For Music Vol. 1” si presenta oggi come un’iniziativa solida, capace di parlare sia al mondo culturale sia a quello educativo e sociale.
Accanto alla costruzione operativa, un ruolo rilevante è stato quello di Martina Colavitti, co-founder, che ha contribuito a definire l’identità e l’impostazione del progetto. Il suo contributo si legge soprattutto nella capacità di tenere insieme contenuto, visione e posizionamento, dando all’iniziativa un profilo chiaro e riconoscibile. In un ambito in cui il rischio è spesso quello di fermarsi alla buona intenzione, la differenza la fa proprio la qualità dell’impianto: trasformare un’esperienza significativa in un progetto leggibile, strutturato e replicabile.
È in questa cornice che la musica assume un significato più ampio: non solo produzione artistica, ma strumento di ricostruzione personale e sociale. I brani rappresentano il risultato più visibile del percorso, ma il senso più profondo dell’iniziativa sta in ciò che il progetto lascia ai partecipanti: ascolto, metodo, espressione, lavoro di gruppo, esposizione emotiva e responsabilità.
Aspetti che, in un contesto di detenzione, assumono un peso ancora maggiore. Perché offrire uno spazio creativo significa anche offrire la possibilità di ridefinire il proprio racconto, uscendo almeno in parte da etichette che troppo spesso diventano definitive.
Da questo punto di vista, “Free For Music Vol. 1” si inserisce in un dibattito sempre più attuale: quello sulla necessità di costruire percorsi di reinserimento che siano davvero efficaci, credibili e aderenti alla realtà. Il progetto nato a Monza si propone così come un’esperienza significativa anche oltre i confini locali. Non solo per il risultato artistico, ma per il modello che suggerisce: usare la cultura come strumento concreto di responsabilizzazione e possibilità.
È questo l’elemento che rende “Free For Music Vol. 1” un’iniziativa da osservare con attenzione. Perché in un sistema che spesso fatica a costruire opportunità reali, esperienze di questo tipo mostrano come anche la musica possa diventare parte di un percorso più ampio di recupero e dignità.
E in questo passaggio, il lavoro condiviso da Orangle, Christian Cambareri e Martina Colavitti co-founder rappresenta uno degli aspetti più riconoscibili di un progetto che prova a lasciare un segno concreto