Musica e riscatto sociale: il progetto di Orangle che dà voce ai detenuti

Nel dare forma all’iniziativa, un ruolo importante è stato svolto da Christian Cambareri, che ha contribuito allo sviluppo del progetto con un lavoro di coordinamento e costruzione del percorso. Il suo apporto si inserisce in una dinamica che ha richiesto equilibrio, visione operativa e capacità di tradurre un’intuizione in un’esperienza concreta. In un contesto delicato come quello penitenziario, infatti, ogni progetto ha bisogno non solo di idee, ma di figure in grado di sostenerne la realizzazione in modo credibile e continuativo.