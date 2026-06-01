Mr. Pretty presenta 'Endless Summer'

C’è un momento che ogni estate lascia dentro di noi: un’emozione sospesa, un ricordo destinato a rimanere. Con “Endless Summer”, il nuovo singolo di Mr. Pretty, quella sensazione prende forma attraverso un linguaggio elettronico intenso, melodico e profondamente evocativo.
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Disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radio, “Endless Summer” racconta il desiderio universale di trattenere ciò che rende unica l’estate: libertà, emozioni autentiche, leggerezza e memorie che continuano a vivere nel tempo.
Il brano sviluppa un’atmosfera capace di fondere energia dance e dimensione emozionale, trasformando l’immaginario estivo in una produzione elettronica coinvolgente e contemporanea. Non si tratta soltanto di una traccia orientata al dancefloor, ma di una vera esperienza sonora costruita attorno a una sensazione condivisa: la voglia che l’estate non finisca mai.
Davide Graziosi, in arte Mr. Pretty, è un DJ e producer italiano attivo nella scena elettronica. Dopo gli esordi giovanissimi e il debutto ufficiale con l’EP Feelings nel 2016, sviluppa un percorso artistico versatile che attraversa differenti territori della musica elettronica: dalla dance di Happiness (2018) alle contaminazioni psy trance di The Other Side (2021), fino all’impatto electro house dell’EP Just for Fun (2022).
Parallelamente alla produzione musicale, porta avanti un’intensa attività live iniziata nel 2011, consolidando la propria presenza nella nightlife romana dopo il diploma conseguito presso AID Roma nel 2019.
Con “Endless Summer”, Mr. Pretty amplia ulteriormente la propria identità artistica, proponendo un singolo capace di unire energia elettronica, atmosfera emozionale e forte potenziale radiofonico. Disponibile dal 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio.