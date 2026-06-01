Mr. Pretty presenta 'Endless Summer'

Davide Graziosi, in arte Mr. Pretty, è un DJ e producer italiano attivo nella scena elettronica. Dopo gli esordi giovanissimi e il debutto ufficiale con l’EP Feelings nel 2016, sviluppa un percorso artistico versatile che attraversa differenti territori della musica elettronica: dalla dance di Happiness (2018) alle contaminazioni psy trance di The Other Side (2021), fino all’impatto electro house dell’EP Just for Fun (2022).