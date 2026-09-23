Milano Golden Fashion 2026: la moda internazionale sfila nel segno dell'inclusione

Un appuntamento sostenuto e patrocinato dal Comune di Milano, capace di confermare la propria vocazione internazionale attraverso un dialogo tra linguaggi, culture e sensibilità differenti. A condurre la serata è stato Anthony Peth, storico presentatore della manifestazione, mentre la dimensione musicale ha avuto come protagonista la cantante Anna Tiozzo, la cui voce ha accompagnato alcuni dei momenti più suggestivi dell’evento.