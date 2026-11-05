Marco Tullio Barboni, una carriera oltre l'eredità paterna

Essere figlio di un regista tanto celebre quale Enzo Barboni (in arte E.B. Clucher) avrebbe potuto significare vivere all'ombra di un nome ingombrante. Marco Tullio Barboni ha invece saputo trasformare quell'eredità in un punto di partenza per costruire una propria identità artistica.
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La sua è una storia familiare profondamente radicata nella settima arte. Anche lo zio Leonida Barboni fu un importante direttore della fotografia, legato alla grande stagione del cinema italiano del dopoguerra. Dopo le prime esperienze sui set e gli studi universitari in Scienze Politiche, Marco Tullio si specializza nella scrittura cinematografica, collaborando con la società di produzione T.O.T.A. e firmando soggetti e sceneggiature destinati al grande e al piccolo schermo.
Tra i titoli più conosciuti figurano Nati con la camicia e Non c'è due senza quattro, entrambi interpretati dalla coppia Bud Spencer–Terence Hill, oltre a Ciao nemico, con Giuliano Gemma e Johnny Dorelli, e Renegade - Un osso troppo duro, con Terence Hill e Robert Vaughn. Il suo percorso comprende anche Un piede in paradiso, con Bud Spencer, Carol Alt e Thierry Lhermitte, il film Trinità & Bambino… e adesso tocca a noi! e importanti collaborazioni televisive: dalla serie Extralarge a L'ispettore Giusti, fino a La squadra e Doc West.
Una produzione ampia, che testimonia la capacità di muoversi tra generi e linguaggi differenti, mantenendo una particolare attenzione alla costruzione dei personaggi e all'efficacia narrativa. La carriera si arricchisce successivamente della regia, con i cortometraggi Il grande forse, interpretato da Philippe Leroy e Roberto Andreucci, e Senza sponde, oltre al videoclip della nuova interpretazione di Trinity realizzata dalla Big Bubble Band di Franco Micalizzi, con la voce di Mario Biondi. Un ritorno, quest'ultimo, a quella melodia che aveva accompagnato il suo esordio nel cinema, quasi a chiudere idealmente un cerchio artistico ed emotivo.
Nel 2016 Marco Tullio Barboni inaugura un nuovo capitolo della propria esperienza creativa con la pubblicazione del primo romanzo, …e lo chiamerai destino, edito da Edizioni Kappa. Seguono A spasso con il Mago. Merlino e io e Matusalemme Kid. Alla scoperta di un cuore bambino, opere che ne confermano l'interesse per una scrittura più personale, libera dai vincoli produttivi del cinema e della televisione. Una seconda vita artistica, accompagnata da premi e riconoscimenti letterari, nella quale l'autore approfondisce interrogativi esistenziali, sentimenti e dimensioni interiori.
Il passaggio alla narrativa non rappresenta dunque un abbandono del cinema, ma un ampliamento del suo orizzonte espressivo. Cambiano i mezzi, non la vocazione: raccontare storie, dare forma alle emozioni, interrogare la complessità dell'esperienza umana. La storia di questa famiglia di cinema acquisterà un significato particolare nel 2027, quando diverse ricorrenze offriranno l'opportunità di riportare l'attenzione sull'opera di Enzo Barboni.
Il 10 luglio 2027 ricorreranno i 105 anni dalla nascita del regista, mentre il venticinquesimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 2002, inviterà a una riflessione sulla sua eredità culturale. Sarà anche il cinquantesimo anniversario di I due superpiedi quasi piatti, commedia del 1977 ambientata a Miami, e il quarantesimo di Renegade - Un osso troppo duro, diretto nel 1987.
Anniversari che permetteranno di riscoprire il contributo di un autore che seppe coniugare sensibilità popolare, mestiere cinematografico e visione internazionale. E proprio in questa prospettiva la figura di Marco Tullio Barboni assume un'importanza ancora maggiore. Chi meglio di un figlio che ha condiviso il lavoro del padre, respirato l'aria di quei set e contribuito in prima persona alla realizzazione di tanti film può restituire il ritratto umano di E.B. Clucher, oltre il mito del regista?
Il cinema ha un potere straordinario: quello di continuare a vivere anche quando i suoi protagonisti non ci sono più. Enzo Barboni è scomparso nel 2002, Bud Spencer nel 2016, ma le loro opere continuano a essere trasmesse, amate, citate e scoperte dalle nuove generazioni. Rivedere Lo chiamavano Trinità… significa ritrovare un linguaggio universale, in cui il divertimento non conosce età e la complicità tra gli interpreti supera ogni barriera linguistica. Significa anche riscoprire una stagione in cui il cinema italiano sapeva parlare al mondo con una personalità inconfondibile.
Marco Tullio Barboni conserva un legame privilegiato con quel passato. La sua testimonianza può restituire una dimensione che nessun archivio cinematografico, da solo, sarebbe in grado di ricostruire completamente: il lato umano delle persone, il clima creativo, le intuizioni e le relazioni che hanno reso possibile un capolavoro popolare.
Marco Tullio è anche un autore che, attraverso decenni di attività, ha contribuito personalmente alla storia del cinema e della televisione italiana, trovando successivamente nella letteratura un ulteriore spazio di espressione. È proprio l'incontro tra queste due dimensioni, quella del testimone e quella del protagonista, a rendere oggi la sua figura particolarmente interessante. Perché dietro ogni grande film esistono persone, passioni, scelte e storie che meritano di essere raccontate.
E se Trinità continua a cavalcare indisturbato nell'immaginario di milioni di spettatori, c'è ancora qualcuno che può ricordare come tutto ebbe inizio, quando quel personaggio non era ancora una leggenda e un ragazzo di diciotto anni batteva il ciak sul set di suo padre.
Quel ragazzo era Marco Tullio Barboni. E forse è proprio questa la magia più autentica del cinema: trasformare un ricordo personale in una storia che appartiene a tutti.