Marco Tullio Barboni, una carriera oltre l'eredità paterna

Tra i titoli più conosciuti figurano Nati con la camicia e Non c'è due senza quattro, entrambi interpretati dalla coppia Bud Spencer–Terence Hill, oltre a Ciao nemico, con Giuliano Gemma e Johnny Dorelli, e Renegade - Un osso troppo duro, con Terence Hill e Robert Vaughn. Il suo percorso comprende anche Un piede in paradiso, con Bud Spencer, Carol Alt e Thierry Lhermitte, il film Trinità & Bambino… e adesso tocca a noi! e importanti collaborazioni televisive: dalla serie Extralarge a L'ispettore Giusti, fino a La squadra e Doc West.