1 di 6
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

il tour dei record

The Weeknd arriva a San Siro: il pop idol canadese mette in scena uno show "fiammante"

Il cantautore e produttore discografico sceglie il capoluogo lombardo per la seconda volta. Dopo il 2023, anche le tre date in calendario per quest'anno fanno il tutto esaurito

25 Lug 2026 - 12:36
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
the weeknd
san siro