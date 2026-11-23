Il pluripremiato regista e Daniella, cantante e modella, sono già genitori di un figlio, Leo, di 6 anni, e di una figlia, Adriana, di 4 anni. Quentin ha conosciuto Daniella, 43 anni, in Israele nel 2009, mentre stava promuovendo uno dei suoi progetti. I due hanno iniziato una relazione, che però è finita dopo qualche anno. In seguito, intorno al 2016, la coppia si è rimessa insieme e si è fidanzata nell’estate del 2017. L’anno successivo, a novembre, Quentin e Daniella si sono sposati con una cerimonia intima nella loro casa di Los Angeles.