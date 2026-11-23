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Quentin Tarantino è diventato papà per la terza volta. Il regista, 63 anni, e la moglie, Daniella Pick Tarantino, hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio. "Quentin Tarantino e sua moglie, Daniella Pick Tarantino, sono felicissimi di annunciare la nascita del loro terzo figlio, un maschietto”, ha dichiarato a People un portavoce di Quentin.
Il pluripremiato regista e Daniella, cantante e modella, sono già genitori di un figlio, Leo, di 6 anni, e di una figlia, Adriana, di 4 anni. Quentin ha conosciuto Daniella, 43 anni, in Israele nel 2009, mentre stava promuovendo uno dei suoi progetti. I due hanno iniziato una relazione, che però è finita dopo qualche anno. In seguito, intorno al 2016, la coppia si è rimessa insieme e si è fidanzata nell’estate del 2017. L’anno successivo, a novembre, Quentin e Daniella si sono sposati con una cerimonia intima nella loro casa di Los Angeles.
Daniella ha seguito le orme del padre, Svika Pick, una popstar israeliana conosciuta come “The Maestro”: particolarmente popolare negli anni ’70 e, anni dopo, diventato un personaggio televisivo in Israele. Insieme alla sorella Sharona, Daniella si esibiva in un duo chiamato Pick Sisters (con “Hello, Hello” hanno partecipato all’Eurovision Song Contest del 2005), per poi intraprendere in seguito una carriera da solista.
Daniella ha interpretato un ruolo secondario - quello di Daphna Ben-Cobo - nel film del 2019 di suo marito, vincitore di un Golden Globe, "C'era una volta a... Hollywood".