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© Instagram | La gamba ustionata di Nicole Scherzinger
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Tra ustioni e concerti

Nicole Scherzinger, le foto della componente delle Pussycat Dolls

L'artista è impegnata in un tour insieme alle ex compagne di gruppo Ashley Roberts e Kimberly Wyatt

04 Ott 2026 - 12:02
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