Mondiali 2026, Hollywood sugli spalti per la nazionale Usa

Per una sera Hollywood si è trasferita al SoFi Stadium di Los Angeles per assistere all'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026 contro il Paraguay. Tom Cruise insieme all'amico David Beckham con la moglie Victoria, Paris Hilton, Jamie Foxx, Owen Wilson, George Lucas, Brad Pitt e Sofia Vergara erano presenti alcuni dei nomi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.



Solo poche ore prima del match, David Beckham ha anche ricevuto la stella sulla Walk of Fame.



Sulle tribune sono stati avvistati anche gli attori Halle Berry, Rob Lowe, mentre Paris Hilton ha attirato l'attenzione sul tappeto blu con un top a righe rosse e bianche. I fotografi hanno immortalato anche Jamie Foxx accanto a Vince Vaughn. Presenti anche la cantante e attrice Teyana Taylor e Jaafar Jackson (reduce dal successo al box office del biopic sullo zio Michael) e il creatore di Microsoft Bill Gates.



Una breve cerimonia d'apertura ha preceduto gli inni nazionali e il calcio d'inizio e dopo il riscaldamento delle squadre, Katy Perry ha concluso lo spettacolo di inaugurazione prima di andare a sedersi sugli spalti insieme al compagno, ex primo ministro canadese Justin Trudeau.

