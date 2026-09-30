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gli scatti

Lou Ferrigno, "L'incredibile Hulk" ha incontrato Papa Leone

L'attore 74enne, insieme alla moglie Carla Green, ha incontrato il Pontefice in Piazza San Pietro coronando il "sogno di una vita"

30 Set 2026 - 16:57
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