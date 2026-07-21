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L'epopea al cinema

"L'Odissea" di Christopher Nolan conquista il box office

Christopher Nolan ha fatto il suo migliore esordio di sempre, superando con "L'Odissea" gli incassi  di "Dunkirk" e "Tenet" sul mercato italiano

21 Lug 2026 - 17:57
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