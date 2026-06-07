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Attesi oltre 350mila spettatori

Il tour di Cesare Cremonini debutta al Circo Massimo

L'artista guarda già al futuro: un nuovo album e una svolta che segna la fine dell'era degli stadi

07 Giu 2026 - 10:24
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