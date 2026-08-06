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Le cover

Francesco Guccini, la sua storia album dopo album

Alcune copertine dei dischi del cantautore sono diventate indimenticabili: ecco una carrellata

06 Ago 2026 - 12:31
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Pubblicato nel febbraio del 1967, Folk Beat N. 1 è il primo album di Francesco Guccini. Ma il più iconico è sicuramente Via Paolo Fabbri 43, il settimo del cantautore.

francesco guccini