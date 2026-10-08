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UNA SETTIMANA DI MUSICA

Claudio Baglioni a Piazza di Siena per 7 notti concerto

"Che notte è questa!", annunciata a sorpresa due mesi, fa animerà Villa Borghese il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1 novembre 2026 

08 Ott 2026 - 09:00
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