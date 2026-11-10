Festival in alta quota, la musica elettronica incontra arte e nuove tecnologie

La musica elettronica continua a cercare nuovi spazi e nuovi linguaggi, anche lontano dai club e dai tradizionali palchi dei festival. Le montagne europee sono diventate negli ultimi anni una delle destinazioni privilegiate di questa evoluzione: accanto ai DJ set e alle esibizioni dal vivo, trovano spazio installazioni digitali, produzioni audiovisive e nuove forme di interazione tra musica, immagini e pubblico.
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Tra le manifestazioni che meglio rappresentano questa tendenza c'è Polaris Festival, che torna a Verbier, in Svizzera, venerdì 20 e sabato 21 e venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026. Nato nel 2015 a circa 2.200 metri di altitudine, il festival festeggia la sua undicesima edizione confermando una programmazione che mette in relazione differenti generazioni della musica elettronica.
Il programma musicale attraversa alcune delle scene che hanno contribuito a definire la cultura del clubbing internazionale. Detroit, Manchester, Parigi e Berlino sono i riferimenti principali, accanto alla house e alla disco di matrice ibizenca. Tra gli artisti attesi figurano Armand Van Helden, Jayda G, Carl Craig, Moodymann, Mad Mike Banks, A Guy Called Gerald, Dixon, Jimi Jules, Charlotte de Witte e Chris Liebing.
La novità più interessante del 2026 riguarda però il rapporto tra musica e arti digitali. Polaris ospiterà infatti Dragon-O, una scultura luminosa monumentale realizzata da LedPulse, già presentata al Coachella in California e al Sónar di Barcellona. L'installazione utilizza 1.020.000 punti luminosi controllati individualmente per generare figure tridimensionali visibili nello spazio fisico, senza ricorrere ai tradizionali schermi.
Dragon-O sarà all'Espace Saint-Marc dal 22 al 26 novembre. Domenica 22 e lunedì 23 novembre, dalle 11 alle 16, sarà possibile avvicinarsi ai suoi moduli e osservarne il funzionamento. La mostra è aperta a tutte le età e si rivolge anche alle famiglie e alla comunità locale.
Giovedì 26 novembre, dalle 19 alle 22, l'installazione sarà invece al centro di ORGANYSMO, una performance audiovisiva di tre ore. Il sistema unirà luce e suono orchestrati dal vivo, mentre sensori di movimento e intelligenza artificiale consentiranno alla scultura di reagire ai movimenti delle persone presenti, modificando le proprie configurazioni in tempo reale. Speciali occhiali permetteranno inoltre di amplificare la percezione della profondità.
L'iniziativa si inserisce in una strategia che punta ad ampliare il programma di Polaris oltre la musica. Dal 2025 il festival si svolge all'Espace Saint-Marc, con un palco principale da 1.800 persone e un programma OFF distribuito in altri spazi di Verbier. Cinema, installazioni e attività artistiche affiancano così la programmazione musicale.
Polaris non è l'unica manifestazione a portare la musica elettronica in alta quota. Tra gli appuntamenti dell’anno prossimo spiccano in particolare Snow Machine, a Hakuba, in Giappone, da martedì 2 a domenica 7 marzo 2027, Tomorrowland Winter, ad Alpe d'Huez, in Francia, da sabato 20 a sabato 27 marzo e Snowbombing, a Mayrhofen, in Austria, da lunedì 5 a sabato 10 aprile.
La montagna diventa così anche uno spazio di sperimentazione per la cultura elettronica contemporanea, dove le possibilità offerte dalle nuove tecnologie si affiancano alla musica e alla dimensione dal vivo. Un'evoluzione che Polaris, con il programma 2026, interpreta attraverso il dialogo tra artisti, installazioni luminose e innovazione digitale.