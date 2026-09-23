Daniela Reboldi, a Spoleto una grande protagonista del Menotti Art Festival

È stata Daniela Reboldi, pianista di talento e sensibile interprete del repertorio classico e contemporaneo, una delle protagoniste della ricca programmazione musicale del Menotti Art Festival Spoleto, manifestazione ideata e guidata dal Prof. Luca Filipponi, che dal 24 al 27 settembre ha trasformato Spoleto in un importante crocevia di musica, arte, cultura e incontri.