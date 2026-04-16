Dalle aule al palco: Kombat Kid conquista l’Italia a colpi di musica ed etica
Leonardo Fisicaro, studente dell’I.C. “G. A. Costanzo” e allievo dell’Accademia Lizard, vince il concorso nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica” con un brano che unisce talento artistico e impegno civile.
C’è chi studia musica e chi riesce a trasformarla in un messaggio potente. Leonardo Fisicaro, giovanissimo studente dell’Istituto Comprensivo “G. A. Costanzo” di Siracusa, ha fatto entrambe le cose, conquistando il primo posto a livello nazionale nella XV edizione del concorso “Legalità e Cultura dell’Etica” per l’anno scolastico 2025/2026.
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Conosciuto anche con lo pseudonimo di Kombat Kid, l’alunno della classe 1B della scuola secondaria di primo grado si è distinto nella categoria “Brano musicale – Scuole medie”, convincendo la giuria per la qualità artistica e il forte valore educativo della sua proposta.
Il concorso, promosso dal Rotary Club Siracusa Ortigia insieme ai distretti italiani del Rotary, punta a diffondere tra i giovani i valori della legalità, del rispetto e della responsabilità civile. Un obiettivo centrato in pieno dal lavoro di Leonardo, capace di coniugare espressione artistica e contenuto etico in una sintesi efficace e contemporanea.
Il risultato rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica, che vede premiato non solo il talento del singolo studente, ma anche il percorso educativo e formativo portato avanti dall’istituto e l’impegno dei docenti nel valorizzare le capacità degli alunni.
Parallelamente al percorso scolastico, Leonardo coltiva la sua passione per la musica studiando batteria e chitarra presso l’Accademia Lizard di Siracusa, confermando una dedizione che va oltre l’aula e trova espressione concreta anche in ambito artistico.
Una storia in cui la musica diventa linguaggio universale e strumento di crescita, capace di trasformare il talento di un ragazzo in un messaggio che parla a tutti.