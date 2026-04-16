Giovani talenti Dalle aule al palco: Kombat Kid conquista l’Italia a colpi di musica ed etica

Leonardo Fisicaro, studente dell’I.C. “G. A. Costanzo” e allievo dell’Accademia Lizard, vince il concorso nazionale “Legalità e Cultura dell’Etica” con un brano che unisce talento artistico e impegno civile.