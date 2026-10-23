Calendario Rosso, al BASE Milano il concerto di beneficenza contro la violenza di genere

“Secondo i dati ISTAT del 2025, soltanto il 10,5% delle donne italiane che hanno subito violenza fisica o sessuale da un partner o ex partner negli ultimi cinque anni ha denunciato”, ha spiegato Ilaria Saliva, presidente dell’Associazione DONNEXSTRADA. “Questo significa che la grande maggioranza delle violenze resta fuori dai percorsi formali di denuncia, rendendo fondamentale la presenza di una rete territoriale capace di riconoscere i segnali, intercettare le situazioni di rischio e facilitare l'accesso all'aiuto”. Saliva ha aggiunto: “Dobbiamo costruire una società capace di riconoscere i segnali della violenza, anche quelli meno visibili, come il controllo economico, e intercettarli prima che si aggravino. È questa la direzione in cui lavora DONNEXSTRADA”.