Arriva RIM RIMINI in musica 2026

Matteo Mobrici è un cantautore milanese. Nato come batterista, inizia a scrivere canzoni a 14 anni, imbracciando la chitarra e trasformando presto un’esigenza personale in un linguaggio espressivo diretto e riconoscibile. Si afferma come frontman dei Canova, diventando una figura di riferimento nel panorama indie pop italiano grazie a uno stile capace di unire leggerezza e profondità, ironia e romanticismo. Con la band costruisce un seguito fedele e contribuisce a raccontare una generazione attraverso storie intime e condivisibili. Conclusa l’esperienza con i Canova, intraprende un percorso solista che mette ancora più a fuoco la sua identità artistica. Fin dal debutto, Mobrici dimostra la capacità di trasformare esperienze personali in emozioni collettive, come nei brani ANCHE LE SCIMMIE CADONO DAGLI ALBERI e GLI ANNI DI CRISTO, che danno voce ai dubbi e alle fragilità contemporanee. Il 2026 si apre con la pubblicazione del suo nuovo album SUPERNOVA, un progetto che segna una svolta artistica e personale. Il disco nasce da un momento di rottura e racconta ciò che accade subito dopo: una fase sospesa, fragile, in cui si va avanti senza certezze, guidati da una tensione al cambiamento e dal bisogno di continuare a sentire. SUPERNOVA è al tempo stesso una metafora e una dichiarazione d’intenti: come l’esplosione di una stella, rappresenta la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova era musicale. Il progetto attraversa relazioni irrisolte, notti che si dilatano e città che opprimono, restituendo una solitudine condivisa, mai completamente individuale. L’amore emerge come direzione provvisoria, mentre la solitudine diventa uno spazio da abitare e comprendere. A marzo 2026 è tornato sul palco con un concerto all’Alcatraz di Milano, un momento intenso di condivisione con il pubblico, in cui i brani più amati si intrecciano alle nuove canzoni, confermando il legame profondo tra l’artista e chi lo ascolta.