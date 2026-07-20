Arriva RIM RIMINI in musica 2026

Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma, Lea Gavino si esibirà dal vivo con l’11 VOLTE TOUR -prodotto e organizzato da Vivo Concerti- la prima tournée della cantautrice che la porterà a incontrare il suo pubblico in molti festival italiani. Il tour sarà l’occasione per portare dal vivo i brani dell’EP 11 Volte.
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Margherita Vicario - Cantautrice, attrice e regista, è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. La sua ricerca unisce musica, cinema e linguaggi performativi in una cifra autoriale riconoscibile, capace di affrontare temi sociali e generazionali con ironia, libertà espressiva e forte impatto visivo.
Mobrici - Tra le voci più riconoscibili del cantautorato italiano - il Supernova Summer Tour è l’occasione per sentire dal vivo il nuovo album SUPERNOVA, uscito a gennaio 2026.
Mida – L’ultimo singolo “Un bel casino” segna l’inizio di una nuova fase musicale per l’artista. Si è aggiudicato importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescente popolarità. "ROSSOFUOCO", in particolare, ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino ed è entrato nella Top10 di tutte le principali piattaforme streaming restandoci per 250 giorni consecutivi. Attualmente conta oltre 65 milioni di stream su Spotify.
Sono questi i grandi artisti che si alterneranno sul palco dell’arena Francesca da Rimini per la quarta edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna musicale che si terrà dal 30 luglio al 1 agosto nello spazio all’aperto all’ombra di Castel Sismondo. Un evento, realizzato ed organizzato da Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini, che promette di essere un appuntamento di grande interesse per tutti gli amanti della musica, grazie a una programmazione che ospita nomi importanti del panorama musicale italiano.
Nove Eventi è una società di produzione con oltre 20 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, si distingue per il suo impegno nell'ambito discografico e nell'organizzazione di concerti e grandi festival. La rassegna "Rim Rimini in Musica" conferma il suo ruolo di protagonista nella promozione della cultura musicale in Italia.
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Ecco il programma dettagliato della manifestazione (tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito):
30 luglio
Apertura della serata: Nicola Ferrari (rocker Sassolese con 1 album ed 1 EP all’attivo. Attualmente in tour); BeaMakk (cantautrice, attrice e content creator, nel 2025 la sua community supera complessivamente 1,2 milioni di follower) e Elia27.
Concerto: Lea Gavino e Margherita Vicario
Lea Gavino: Nota al grande pubblico per il suo talento attoriale – in particolare per il ruolo nella serie Skam Italia e altre importanti produzioni cinematografiche – Lea Gavino ha sempre coltivato parallelamente la sua passione per la musica, scrivendo e componendo lei stessa i suoi brani. Con la sua voce raffinata e intensa e un universo sonoro intimo e originale, Lea oggi sceglie di raccontare se stessa: la sua vita, le sue emozioni e il mondo che la circonda. Dopo aver dato volto alle storie degli altri sullo schermo, ora si mette in gioco in prima persona, con sincerità e autenticità, per condividere la propria verità attraverso la musica.
Margherita Vicario: cantautrice, attrice e regista. Nel 2024 debutta alla regia con GLORIA!, presentato in concorso alla 74ª Berlinale e premiato con tre David di Donatello, il Nastro d'Argento per la Miglior Colonna Sonora, due Globo d'Oro e numerosi altri riconoscimenti.Parallelamente porta avanti il suo percorso musicale con il progetto SHOWTIME e il successivo GLORIA! Tour, dopo il successo dell'album Bingo (2021), dei tour sold out e delle partecipazioni ai principali festival italiani e internazionali, tra cui lo Sziget di Budapest. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con Stromae ed è stata ospite del Festival di Sanremo. Diplomata all'Accademia Europea di Arte Drammatica, affianca alla musica un'intensa attività di attrice per cinema e televisione, lavorando con registi come Woody Allen, Marco Pontecorvo, Fausto Brizzi e Antonio Manzini. Nel 2020 è stata inserita da D – la Repubblica tra le 50 donne dell'anno.
31 luglio
Apertura della serata: Volpi (cantautore e polistrumentista toscano, caratterizzato da una forte identità narrativa e da una produzione completamente autonoma) e Guglielmo (cantautore pop bolognese con numerosi concerti all’attivo. L’ultimo album “Angelico” ha avuto un ottimo riscontro mediatico).
Concerto: Mobrici
Matteo Mobrici è un cantautore milanese. Nato come batterista, inizia a scrivere canzoni a 14 anni, imbracciando la chitarra e trasformando presto un’esigenza personale in un linguaggio espressivo diretto e riconoscibile. Si afferma come frontman dei Canova, diventando una figura di riferimento nel panorama indie pop italiano grazie a uno stile capace di unire leggerezza e profondità, ironia e romanticismo. Con la band costruisce un seguito fedele e contribuisce a raccontare una generazione attraverso storie intime e condivisibili. Conclusa l’esperienza con i Canova, intraprende un percorso solista che mette ancora più a fuoco la sua identità artistica. Fin dal debutto, Mobrici dimostra la capacità di trasformare esperienze personali in emozioni collettive, come nei brani ANCHE LE SCIMMIE CADONO DAGLI ALBERI e GLI ANNI DI CRISTO, che danno voce ai dubbi e alle fragilità contemporanee. Il 2026 si apre con la pubblicazione del suo nuovo album SUPERNOVA, un progetto che segna una svolta artistica e personale. Il disco nasce da un momento di rottura e racconta ciò che accade subito dopo: una fase sospesa, fragile, in cui si va avanti senza certezze, guidati da una tensione al cambiamento e dal bisogno di continuare a sentire. SUPERNOVA è al tempo stesso una metafora e una dichiarazione d’intenti: come l’esplosione di una stella, rappresenta la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova era musicale. Il progetto attraversa relazioni irrisolte, notti che si dilatano e città che opprimono, restituendo una solitudine condivisa, mai completamente individuale. L’amore emerge come direzione provvisoria, mentre la solitudine diventa uno spazio da abitare e comprendere. A marzo 2026 è tornato sul palco con un concerto all’Alcatraz di Milano, un momento intenso di condivisione con il pubblico, in cui i brani più amati si intrecciano alle nuove canzoni, confermando il legame profondo tra l’artista e chi lo ascolta.
1 agosto
Apertura della serata: Aku Boy (cantautore romano che fa della spontaneità il principio fondante della propria ricerca artistica)
Concerto: Mida
Mida è un cantautore classe '99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, a 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l'Italia come open act del suo tour. Nel 2020 riparte da indipendente con “Ratatah Freestyle #3” e con i brani “Davvero”, il suo primo singolo ufficiale, “MMM” e “Dinero”. Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di “Real Talk”, dimostrando una grande capacità come performer, e collabora all'album “Napoli 51” di Nicola Siciliano nel brano “Slide (Passo Dopo Passo)”. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti”, certificato Disco di Platino. Nel 2022 esce invece “Stupido Sentimento”, seguito dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Ti sta bene”, seguito da “Malditè”, brano in gara alla finale di Sanremo Giovani. Il 2023 si apre con la pubblicazione di “Casa”, “Fuori posto” e “ORO”, che precedono l’ingresso di Mida nella scuola di “Amici”. Durante la permanenza nel programma l’artista pubblica i brani “ROSSOFUOCO”, diventata una vera e propria hit che attualmente è Doppio Disco di Platino, “MI ODIERAI”, “FIGHT CLUB” e “QUE PASA”. A maggio esce l’Ep “IL SOLE DENTRO”, attualmente Disco d’Oro, cui fanno seguito la collaborazione con AVA e VillaBanks nel brano “BACIO DI GIUDA”, certificato Disco di Platino, e la pubblicazione di “Morire x te”, a novembre. Mida pubblica poi, a dicembre 2024, “Rojofuego”, rivisitazione in spagnolo della hit “ROSSOFUOCO”. Il pezzo è stato registrato negli studi Spotify di Stoccolma per il format “Spotify Singles”, il programma della piattaforma che ripropone in esclusiva rivisitazioni di brani già esistenti, in seguito al prestigioso riconoscimento dello “Spotify Singles Award”, che Mida ha vinto durante la scorsa edizione di “Amici”. Nel 2025 pubblica i singoli “L’ANTIDOTO”, “Popolare” con Michele Bravi, “Bad Boys Don't Cry” con VillaBanks e “Semplicemente” con Sarah Toscano, creata come sigla della serie Netflix Riv4li e presentata dal vivo al Future Hits Live all'Arena di Verona. Nell’estate dello stesso anno intraprende anche un tour in tutta Italia.