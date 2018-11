Per George Clooney il tempo delle due ruote sembra essere finito. L'attore, 57 anni, ha ceduto alle insistenti richieste della moglie Amal Alammudin , che dopo l'incidente in scooter di luglio, lo aveva pregato di abbandonare le motociclette per sempre. Ormai padre di famiglia e amorevole marito il divo di Hollywood ha così deciso di rinunciare alla sua grande passione e di mettere all'asta una delle sue due Harley Davidson per una giusta causa. Si parte da 25mila dollari.

I soldi saranno devoluti all'associazione Home For Our Troops, che costruisce e dona abitazioni ai veterani e alle vittime dell'attentato dell'11 settembre.

Sul sito di vendita di eBay, che ospita l'organizzazione no profit, tante le aste di cimeli di celebrità.

Per quanto concerne la Harley di Clooney si legge: "Fin dall'incidente motociclistico di George Clooney, sua moglie Amal gli ha chiesto di abbandonare le due ruote per sempre. George aveva appena comprato una nuova Harley con solo 25 MIGLIA. Sarà tutta vostra se vincerete l'offerta. Siete responsabili per il ritiro a Los Angeles. George lo firmerà anche per voi!!!". L'attore infatti si metterà la sua firma sul serbatoio della moto rendendola un pezzo davvero unico. I potenziali acquirenti hanno tempo fino al 15 novembre. Vinca il migliore! Tra George e Amal a vincere è stata lei!