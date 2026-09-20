Adriatica cabaret, al via le iscrizioni per la XXVII edizione

È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla ventisettesima edizione del Festival Nazionale Adriatica Cabaret 2027 di Lanciano (Ch), uno degli appuntamenti più prestigiosi e longevi nel panorama della comicità italiana, ideato per valorizzare i nuovi talenti della risata e dello spettacolo dal vivo.
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Il bando della nuova edizione si rivolge a cabarettisti, maghi, mimi, imitatori, comici e sosia, sia singoli che in gruppo, purché di età inferiore ai 60 anni. La partecipazione alla kermesse è completamente gratuita e conferma l'attenzione della manifestazione verso i giovani artisti emergenti. Gli artisti interessati a prendere parte alle selezioni dovranno inviare la propria candidatura su www.adriaticacabaret.it.
Il clou della manifestazione si accenderà nelle serate di venerdì 23/07/2027 e sabato 24/07/2027, quando i finalisti si esibiranno sul prestigioso palcoscenico allestito nella storica Piazza d'armi delle Torri Montanare a Lanciano.
I vincitori saranno decretati dal giudizio combinato del pubblico presente e di una giuria tecnica d'eccezione, composta da esperti del settore dello spettacolo e della cultura, con un peso del 50% ciascuno. Al primo classificato, singolo o gruppo, verrà assegnato l'ambito Delfino d'Oro, mentre al secondo classificato andrà il Delfino d'Argento, coronando così il talento e la dedizione dei migliori comici in gara.
Un'imperdibile occasione di visibilità e crescita professionale per tutti gli artisti desiderosi di calcare un palcoscenico di grande tradizione e di conquistare il pubblico con la propria verve comica.