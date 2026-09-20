Adriatica cabaret, al via le iscrizioni per la XXVII edizione

Il bando della nuova edizione si rivolge a cabarettisti, maghi, mimi, imitatori, comici e sosia, sia singoli che in gruppo, purché di età inferiore ai 60 anni. La partecipazione alla kermesse è completamente gratuita e conferma l'attenzione della manifestazione verso i giovani artisti emergenti. Gli artisti interessati a prendere parte alle selezioni dovranno inviare la propria candidatura su www.adriaticacabaret.it.