Un 2026 indimenticabile per la pianista Daniela Reboldi, grande protagonista anche a Settembre

Domenica 27 settembre 2026, alle ore 16.00, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mauri, in Via Brignone a Spoleto, si terrà infatti la nuova edizione del Premio Internazionale Thomas Schippers, uno degli appuntamenti di rilievo del Menotti Art Festival Spoleto. Il riconoscimento, dedicato alla memoria del grande direttore d’orchestra statunitense Thomas Schippers, figura legata alla storia musicale di Spoleto e del Festival dei Due Mondi, torna a celebrare personalità che si sono distinte nel campo della musica, della lirica, della cultura e dell’informazione. L'edizione 2026 vedrà protagonisti importanti esponenti del panorama musicale e culturale italiano. Tra i premiati, oltre a Daniela Reboldi, figurano Ciro Visco, Maestro del Coro del Teatro dell’Opera di Roma e direttore d’orchestra, al quale sarà conferito il Premio alla Carriera, e il baritono Bruno de Simone, anch’egli destinatario del Premio alla Carriera. Il riconoscimento alla carriera sarà inoltre assegnato alla pianista Marie Angèle Thomas, mentre un'attenzione particolare sarà riservata al mondo dell'informazione con il riconoscimento a Maria Soave, giornalista e conduttrice di 1 Mattina News su Rai 1. Spazio anche a nuove generazioni e ad altri protagonisti della scena musicale contemporanea, come la soprano Vanessa Ayllón e il pianista Matteo Pierro, al quale è destinato il Premio Giovane Talento. La cerimonia sarà arricchita da importanti interventi musicali, con il soprano Vanessa Ayllón, accompagnata al pianoforte dal Maestro Davide Dellisanti. Un momento pensato per unire la dimensione celebrativa del Premio alla forza espressiva della musica dal vivo. A condurre l'appuntamento sarà Colomba Sampalmieri, giornalista RAI, che accompagnerà il pubblico attraverso le diverse fasi della cerimonia e gli interventi degli ospiti. Il Premio Internazionale Thomas Schippers rappresenta così pure nel 2026 un momento di incontro tra diverse espressioni dell'arte: dalla direzione d'orchestra alla lirica, dal pianoforte al giornalismo, con uno sguardo particolare alla valorizzazione dei giovani talenti. La manifestazione si inserisce nel più ampio programma dello Spoleto Art Festival e del Menotti Art Festival, realtà che da anni portano a Spoleto artisti, musicisti, scrittori e protagonisti della cultura italiana e internazionale. Le precedenti edizioni del Premio hanno visto alternarsi importanti personalità della musica e dello spettacolo, consolidando il riconoscimento nel panorama culturale della città.